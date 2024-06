Due ragazzi di 15 anni sono entrati in un negozio in zona stazione a Novara dove hanno preso della merce cercando di scappare senza pagare. Il titolare ha tentato di fermarli ma loro lo hanno aggredito, colpendolo a calci e pugni. Sono corsi alla fermata del bus in piazza Garibaldi ma due agenti della polizia locale li hanno bloccati e denunciati per lesioni.

