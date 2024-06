Dopo 15 tappe in 6 regioni – Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Campania, Lazio – si è conclusa la nona edizione del primo talent letterario itinerante con la vittoria della 26enne videomaker Carlotta Marricco di Aosta, a cui è stato assegnato un premio in denaro di 1.500 euro. Valdostano è anche Simone Torino, il vincitore della XXXVII edizione del Premio Italo Calvino, assegnato martedì 4 giugno, secondo classificato alla scorsa edizione di Incipit Offresi. Gli altri premi assegnati dall’edizione 2024 di Incipit Offresi: la seconda classificata che riceve un premio in denaro di 750 euro è Sandra Puccini da Quarrata-Pistoia (PT), vincitrice anche del Premio Miraggi e L’Indice. Il Premio Circolo dei Lettori è stato assegnato a Riccardo Nigra, il più giovane concorrente (20 anni), di Venaria Reale (TO). Il Premio Pagina 37 all’imprenditrice Bianca Brotto da Manerba del Garda (BS). Il Premio Italo Calvino a Mauro Bennici di Nichelino (TO). Il Premio Golem al 64enne Luigi Callegaro di Torino e, infine, il Premio Leone Verde a Carlotta Marricco. Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. In 8 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la lettura e la scrittura, una scommessa basata su poche righe, un investimento sulle potenzialità dell’autore. La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la propria idea di libro. L’INCIPIT DI CARLOTTA MARRICCO Quando Leo riaprì gli occhi, i suoi piedi erano già nel lago. Il terrore giunse pochi istanti dopo, quando udì il silenzio. Il silenzio della notte, il silenzio del campeggio. Il silenzio che sussurrava il suo nome. Leo. A svegliarlo non era stato il freddo umido che gli si era insinuato sotto il pigiama. Non era stato nemmeno il grido di Samantha che, dal suo bungalow, lo aveva scorto camminare tra gli alberi. In un attimo, però, Leo era scomparso nella nebbia e la voce di Samantha con lui. A svegliarlo non erano state le gelide acque del lago che gli ghermirono i piedi trascinandolo nel fango. A svegliarlo fu quella voce. Leo. Prima di comprendere dove si trovasse, l’acqua gli arrivava alla vita. Prima di riuscire a reagire e tentare di scappare, il lago gli si aggrappava al volto. Prima di guardare la Luna per l’ultima volta, sentì pronunciare ancora il suo nome. Leo. E ne rimase l’eco ovattata nelle orecchie, mentre i polmoni si riempivano d’acqua dolce che lo trascinava sul fondo. Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione di Emons Edizioni, Fondazione Circolo dei lettori, Pagina 37 e FUIS – Federazione Unitario Italiana Scrittori. Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi. Sono già aperte le iscrizioni alla prossima edizione di Incipit Offresi.