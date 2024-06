Grande Musica a Villa della Regina

PENSIERI SPARSI di Didia Bargnani

Francesco Mazzonetto, torinese, classe 1997, ex enfant prodige della musica classica, dirigerà per il terzo anno consecutivo “Musica Regina in Villa”, International Music Festival, dal 12 al 23 giugno che si terrà nel contesto unico e suggestivo di Villa della Regina, dimora barocca nella precollina torinese.

“ In questo periodo, per quanto concerne la musica classica, la nostra città offre poco, anche per questo il Festival assume una certa importanza, si tratta di una kermesse particolare, sia per il luogo in cui si svolge sia per il rapporto che si instaura tra gli artisti e il pubblico – spiega il Direttore Artistico – infatti, come accade in molti Paesi all’estero, gli artisti vengono ospitati nelle case dei sostenitori del Festival, dai mecenati che si occupano di loro per tutta la durata della manifestazione, facendogli conoscere la nostra bellissima Torino, l’essere mecenate non è solo un mero atto economico ma diventa uno scambio, un rapporto che unisce arte, bellezza e cultura”.

I musicisti partecipanti sono giovani talenti, già conosciuti a livello internazionale, affiancati dai ‘veterani’ della musica classica che, in un contesto bucolico e rilassato desiderano appassionare anche quella parte di pubblico che solitamente non è attratto dalla musica classica.

“ Questa terza edizione – racconta Mazzonetto – sarà quella con più artisti e serate, ben undici concerti, con un programma equilibrato, piacevole e godibile per chiunque: si parte Mercoledì 12 giugno alle 20.00 con un concerto all’aperto, nella magnifica Esedra della Villa, con Musiche da Film ( Morricone, Rota e molti altri), il 14 sarà la volta di un concerto per due pianoforti dove suonerò musiche di Brahms, Rachmaninov e Poulenc insieme a Francesco Bergamasco, seguiranno un concerto di violino e il 16 giugno, con il primo violoncello del Teatro Alla Scala di Milano, Sandro Laffranchini, musiche dei Beatles, David Bowie, Supertramp, Queen, Paolo Conte e tanti altri artisti conosciuti al grande pubblico.

“ Venerdì 21 ci sarà un concerto spettacolo “Mozart contro Clementi”, con la regia e presentazione di Amanda Sandrelli- continua Mazzonetto- io sarò Clementi e Gianluca Luisi interpreterà Mozart. Protagonista sarà anche il Gran Coda Steinway D , pianoforte dall’inconfondibile volume sonoro. Ho voluto riservare l’ultima serata, 23 giugno, alla musica straordinaria dell’amico Ezio Bosso”

“Naturalmente tutto questo è reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor che ci supportano e dall’Associazione Amici di Villa della Regina”, conclude Francesco.

Ricordiamo inoltre la recente uscita del secondo progetto discografico di Francesco per Sony Music, ‘Italian Piano Works vol.2’, con musiche di Malipiero, Respighi e Casella. “ Si tratta di un album che vuole essere uno stacco dal frastuono della vita moderna, un alto virtuosismo pianistico che aiuta la riflessione, favorisce il rilassamento, la contemplazione. Anche qui ho voluto dedicare l’ultimo brano al caro Ezio Bosso, con la sua ‘Emily’s Room- Sweet and Bitter’.

Maestro, quali sono i progetti futuri? “ A luglio sarò in Polonia, poi in Toscana, nelle Marche, seguirà Amburgo, a novembre Copenaghen, New York e l’anno prossimo andrò in Louisiana dove terrò una masterclass all’Universita’ di Lafayette”

Questa è la storia, a grandi linee, di un bambino che a otto anni ha chiesto di suonare il pianoforte ed ora, a ventisei, ha già raggiunto traguardi altissimi: auguri caro Francesco e, come dici sempre tu, Viva la Musica, Viva la Vita!

IL TORINESE