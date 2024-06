Il nuovo giardino don Gnocchi

Un giardino più verde, inclusivo, con nuove aree gioco e sportive, pavimentazioni permeabili e nuove aree di sosta e di socializzazione. Sono queste le caratteristiche principali del rinnovato giardino Don Gnocchi, ubicato in via Sospello, sul territorio della Circoscrizione 5, e inaugurato oggi pomeriggio dal Sindaco e dall’assessore al Verde pubblico della Città di Torino.

Il giardino è una delle nove aree verdi cittadine – una per Circoscrizione – che grazie ai fondi PON Metro REACT-EU sono state riqualificate con modalità innovative e con soluzioni in grado di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

Elemento centrale della riqualificazione è stato il recupero degli spazi occupati della fontana dismessa al centro del giardino, trasformati in una nuova area con giochi d’acqua. Le 11 nuove attrezzature ludiche, dotate di attivatori temporizzati ed ugelli di grande effetto scenografico a minimo impatto idrico, offriranno ai bambini un’esperienza di gioco profondamente stimolante e più confortevole nei giorni più caldi e soleggiati.

Nella corona concentrica all’area dei giochi d’acqua sono state posate nuove pavimentazioni colorate di tipo drenante; il medesimo materiale è stato utilizzato nei nuovi percorsi pedonali che conducono alla seconda area giochi, con 11 attrezzature playground per la fascia di età 1-12 anni. Nuove aree in gomma colorata antitrauma consentono l’accesso inclusivo alle strutture, e alternandosi alla pavimentazione in ghiaia e alle modulazioni del terreno e ai muretti disegnano onde che evocano il tema del mare.

Novità anche per gli spazi dedicati all’attività sportiva, con una nuova struttura destinata alla pratica del parkour e due nuovi campi da basket e pallavolo realizzati negli spazi occupati dalla piastra polivalente.

Importanti gli interventi sul verde, con la messa a dimora di 12 nuovi alberi e nuove aree prative per circa 4mila mq. Completamente rinnovato anche l’impianto di illuminazione pubblica, sia nell’area del Boschetto che nelle diverse aree giochi.

Sono state infine realizzate nuove aree di sosta attrezzate dotate di elementi ombreggianti metallici frangisole, di tavoli con panche, sedute in cemento armato e in materiale lapideo, cestini porta-rifiuti e archi porta-bici. Tutte le panchine di legno del giardino sono state rinnovate.

TORINO CLICK

IL TORINESE