Tram storico dell’Innovazione: viaggio nel Futuro dell’enofood

L’ITS Agroalimentare Piemonte a bordo della storica “vettura 2598” presenta

il piano delle attività di comunicazione e formative per il biennio 2024/26

Si è appena concluso con successo il tour sul tram storico degli anni Trenta “Vettura 2598”, durante il

quale ITS Agroalimentare Piemonte ha presentato il piano delle attività di comunicazione e formative

per il biennio 2024/26. L’evento, partito alle ore 10:30 da piazza Carlina s’è concluso

toccando le maggiori piazze e vie del centro storico di Torino ed alcuni luoghi simbolo della città: dal

Rondò della Forca a Piazza XVIII Dicembre, da via Cernaia a Piazza Adriano, passando per corso

Principe Eugenio, corso Vittorio Emanuele II, corso Regina Margherita, corso Re Umberto e via

Sacchi. All’evento hanno partecipato diversi giornalisti, esperti di comunicazione e rappresentanti del

settore agroalimentare a cui sono stati presentati tutte le novità della Fondazione ITS

Agroalimentare, tra cui la nuova sede torinese e i nuovi corsi biennali post-diploma: “Enofood

Experience Manager” e “La Fabbrica del cioccolato”. È stata un’occasione unica per esplorare le

prospettive offerte da questi innovativi percorsi formativi dedicati ai giovani diplomati.

“Questo storico tram – sottolinea il Presidente della Fondazione, Fabrizio Berta – che attraversa

Torino è simbolo del nostro viaggio verso il futuro dell’agroalimentare. Con i nuovi corsi Enofood

Experience Manager e La Fabbrica del Cioccolato, l’ITS Agroalimentare non solo promuove

l’innovazione, ma abbraccia la Transizione Verde, integrando tecnologie abilitanti per un settore

sempre più sostenibile e all’avanguardia.”

