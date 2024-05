Rfi, modifiche alla circolazione dei treni

Sulla linea Asti-Castagnole-Alba sono in programma interventi di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.

Le attività rientrano in un programma più ampio di manutenzione della rete il cui obiettivo è innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità.

Gli interventi programmati si concentreranno nelle gallerie Ghersi, Raineri e Como, dove RFI provvederà al rinnovo dei binari e al risanamento della massicciata. Durante l’interruzione della linea, verranno eseguiti anche lavori di upgrading tecnologico al passaggio a livello di Neive.

Per tali lavorazioni è necessario rimuovere binari e pietrisco per poter avviare gli interventi di adeguamento. Concluse le attività, verranno poi posizionati nuovi binari e nuovo pietrisco.

Per consentire lo svolgimento di questi interventi necessari, la circolazione ferroviaria sarà interrotta dal 10 giugno all’8 settembre. Il periodo è stato individuato in coincidenza con la chiusura delle scuole, in modo da ridurre il più possibile i disagi per i viaggiatori.

La circolazione ferroviaria è sostituita con corse bus del trasporto pubblico locale a cura di Granda Bus, che effettuerà fermate intermedie in tutte le stazioni della linea.

IL TORINESE