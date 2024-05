Lavori in autostrada: previste chiusure nel Torinese

AUTOSTRADA A32:

Svincolo Avigliana Est – Ramo di uscita in direzione di Bardonecchia dalle ore 22 del 28 maggio fino alle ore 6 del 29 maggio. Si specifica che potranno essere utilizzate le uscite successive di Avigliana Centro e di Avigliana Ovest.

Svincolo Avigliana Centro – Ramo di uscita in direzione di Bardonecchia dalle ore 22 del 29 maggio fino alle ore 6 del 30 maggio. Si specifica che potranno essere utilizzate le uscite successive di Avigliana Ovest e quella precedente di Avigliana Est.

Svincolo Avigliana Ovest – Ramo di uscita e ramo di ingresso in direzione di Bardonecchia dalle ore 22 del 30 maggio fino alle ore 6 del 31 maggio. Si specifica che potrà essere utilizzata l’uscita precedente di Avigliana Est e che solamente in questa circostanza verrà aperto il ramo di ingresso in direzione di Bardonecchia dello svincolo di Avigliana Est mantenendo chiuso il ramo di uscita di Avigliana Centro.

