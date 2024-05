A cura di lineaitaliapiemonte.it

Ci siamo, arrivano i cinesi ma, almeno al momento, solo per vendere e non per costruire…

Leggi l’articolo di Patrizia Corgnati:

https://www.lineaitaliapiemonte.it/2024/05/15/leggi-notizia/argomenti/lineaitaliapiemonteit/articolo/stellantis-vende-in-europa-le-auto-cinesi-di-leapmotor-ma-di-produrre-a-mirafiori-non-se-ne-parla.html

IL TORINESE