Neonato trovato vivo in un cassonetto della spazzatura nel Torinese

Questa sera un neonato é stato trovato vivo e non sarebbe in pericolo di vita, all’interno di un cassonetto dei rifiuti da un uomo che passando ha sentito dei lamenti. Il fatto è accaduto a Villanova Canavese. Il piccolo era in un sacchetto di plastica con placenta e cordone ombelicale attaccati. Sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi che hanno portato il neonato all’ospedale di Ciriè.

