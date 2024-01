Cattolici, la galassia dell’autoreferenzialità

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Verrebbe da dire che c’era un tempo in cui prevaleva l’unità politica dei cattolici. Certo, era una

stagione profondamente e radicalmente diversa da quella contemporanea. Una fase caratterizzata

dalla presenza di un grande partito popolare, di massa e di ispirazione cristiana, la DC. Una fase

divertita sotto il versante storico, politico, culturale, sociale ed economico. E in quel contesto

l’unità politica dei cattolici era quasi una prassi scontata, anche se mai divenne un dogma, seppur

laico. Tramontata la Democrazia Cristiana, finita la prima repubblica e modificato soprattutto il

sistema elettorale, si è chiusa forse definitivamente ed irreversibilmente anche la stagione

dell’unità politica dei cattolici. Consolidandosi, al contempo, il pluralismo politico dei cattolici

italiani si è ridotto, progressivamente, anche il peso e il condizionamento dei cattolici nella

concreta dialettica politica italiana. Non per la qualità e l’autorevolezza dei cattolici presenti nei

vari partiti o nelle varie istituzioni ma per la semplice ragione che gli stessi ‘progetti politici’ dei

vari partiti sono cambiati profondamente rispetto al passato. E cioè, l’identità culturale e il

progetto politico che, il più delle volte, prescindono radicalmente dalla cultura e dal patrimonio

storico ed ideale del cattolicesimo popolare, democratico e sociale. E, per queste motivazioni, la

cultura politica dei cattolici, di fatto, è stata sostituita da comportamenti politici e da iniziative dei

partiti del tutto esterni e estranei rispetto al filone del cattolicesimo politico italiano.

In questo contesto, accanto ad una oggettiva e palese irrilevanza politica e culturale, emerge

quella che continua ad essere un vero vulnus ai fini di una presenza politica e pubblica qualificata

dei cattolici italiani. Perchè se è vero, com’è vero, che non era un dogma l’unità politica dei

cattolici non lo è neanche la diaspora dei cattolici stessi, per dirla con una felice espressione di

Mino Martinazzoli di molti anni fa, ma purtroppo è emerso un dato che non possiamo non

prendere atto. E cioè, il vizio dell’autoreferenzialità dei cattolici stessi. Ossia, per dirla con altri

termini, ognuno fa per sè. Ogni gruppo, ogni movimento, ogni ‘parrocchietta’ presente nei diversi

partiti si ritiene del tutto esclusiva ed escludente rispetto all’universo cattolico. Di qui il vizio e il

vezzo dell’autoreferenzialità che resta alla base della debolezza e della disorganizzazione dei

cattolici stessi nel rapporto con la vita pubblica del nostro paese. Un tasso, quindi, di

integralismo, di presunzione e di arroganza che contribuisce, purtroppo, a delegittimare

ulteriormente la qualità e la specificità della cultura dei cattolici italiani nell’attuale contesto

politico contemporaneo.

Ecco perchè, forse, è giunto anche il momento per rendersi conto che se si vuole rilanciare e

riattualizzare la storica cultura del cattolicesimo politico italiano occorre dismettere

definitivamente i panni dell’arroganza esclusivista di chi pensa di rappresentare con il proprio

gruppetto il mondo variegato e complesso dei cattolici italiani e, al contrario, assumere un

atteggiamento più umile, e più laico, finalizzato a ridare cittadinanza ad un ‘pensiero’ che ormai da

troppo tempo – e per svariate ragioni – vive ai margini della cittadella politica italiana.

IL TORINESE