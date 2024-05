Due persone hanno gettato i resti di due angurie nei bidoni della plastica e della carta invece che in quello dell’umido, a Novi Ligure. A quel punto il personale della azienda rifiuti Gestione Ambiente li ha scoperti e multati per 120 euro. La sanzione è pari a 50 euro più 10 euro di spese per ogni frutto, quindi 60 euro a persona per un totale di 120 euro.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE