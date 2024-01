Amiat, il calendario dei servizi nelle festività fino all’Epifania

Alla luce dei forti eventi ventosi che hanno interessato la città prima di Natale, Amiat ha predisposto, già dal 27 dicembre, un piano straordinario di intervento per la raccolta foglie, pur nel periodo festivo, con turni maggiori e operatori impiegati nel servizio, che integra quanto già realizzato quotidianamente.

Si ricorda inoltre che Amiat Gruppo Iren effettuerà i servizi di raccolta rifiuti con il seguente calendario:

Lunedì 1° gennaio: la raccolta non viene effettuata; in particolare, non recuperabile, organico, vetro e plastica vengono anticipati a domenica 31 dicembre; la carta viene anticipata a sabato 30 dicembre;

Sabato 6 gennaio: passaggio regolare per tutte le frazioni tranne per la carta (si posticipa al passaggio successivo).

Tutti i giorni verrà comunque garantito un presidio, in particolare in corrispondenza delle utenze più critiche, così come per il servizio di nettezza urbana. I servizi di igiene ambientale saranno inoltre garantiti secondo quanto previsto dal calendario di attività concordato con la Città.

I Centri di Raccolta saranno regolarmente aperti, tranne lunedì 1° gennaio, mentre il Servizio di Customer Care Ambientale sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, ad eccezione dei giorni festivi.

Si ricorda infine che, per le utenze commerciali, fino al 5 gennaio è attivo il servizio “Cartacinesca” per la raccolta di imballaggi di carta e cartone, che interesserà le principali vie ad elevata concentrazione di utenze non domestiche.

