Trasloca la scuola Arcobaleno di Rondissone

Sono iniziati i lavori per ricollocare la scuola dell’infanzia Arcobaleno in via Marino Sella 43, sede originaria riqualificata, in sicurezza e più ecologica grazie ai finanziamenti ottenuti dal PNRR. “Ringraziamo tutti i collaboratori scolastici intervenuti e le maestre che hanno rinunciato a qualche giorno di vacanza per rimettere tutto in ordine e al loro posto, il consigliere Marco Foggiato per aver messo a disposizione i suoi mezzi, Gianni Disegna e i dipendenti comunali per il grande lavoro di squadra per permettere la riapertura nei tempi previsti”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

