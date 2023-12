Gtt durante le festività, gli orari e i servizi

Metropolitana

Domenica 24 dicembre (vigilia di Natale) la metropolitana sarà in servizio con il normale orario: 7.00 – 22.00; il 25 dicembre (Natale) dalle ore 7.00 alle 21.30.

Domenica 31 dicembre (vigilia di Capodanno) sarà in servizio dalle 7.00 alle 3.00, mentre lunedì 1° gennaio (Capodanno) con orario 7.00 – 00.30.

Sabato 6 gennaio (Epifania) la metro sarà in servizio dalle 7.00 alle 1.30.



La metro effettua le ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi sempre mezz’ora prima della chiusura indicata.

< Per conoscere nel dettaglio gli orari della metro da Natale all’Epifania consulta l’apposita tabella (pdf).

Tram e bus

Nelle serate festive di domenica 24 e domenica 31 dicembre (vigilie di Natale e Capodanno), dopo le 20.00, le seguenti linee saranno gestite con percorso ed orario festivo:

2 – 3 – 3N – 4 – 4N – 5 – 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 12 – 13 BUS – 14 – 15 – 15N – 16CS – 16CD – 17 – 18 – 27 – 30 – 32 – 33 – 35 – 35N – 36 – CP1 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 51 – 55 – 56 – 58b – 59 – 61 – 62 – 63b – 67 – 68 – 69 – 72 – 74.

Nelle stesse serate, rispetto alla rete festiva non saranno in servizio le linee:

26 – 29 – 38 – 41 – 47 – 50 – SE1 – 60 – 63 – 64 – 65 – 70 – VE1 – 76.

Lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.30 , con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 12.45 circa

, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 12.45 circa al pomeriggio dalle ore 14.45 (prima partenza dai capilinea) alle ore 20.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 19.45 circa

A Natale saranno in servizio le seguenti linee su percorsi festivi:

2 – 3 – 3N – 4 – 4N – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero Parco in andata e ritorno) – 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 12 – 13 BUS – 14 – 15 – 15N –16CS – 16CD – 17 – 18 – 19 – 27 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero Parco in andata e ritorno) – 76 – 102 (solo al mattino).

Pertanto rispetto alla rete festiva normalmente gestita, non saranno in servizio le linee:

6 – 7 – 19N – 20 – 26 – 29 – 35N – 36N – CP1 – 38 – 39 – 44 – 47 – 48 – SE1 – 54 – 60 – 63 – 64 – 65 – VE1 – 73 – 75 – STAR 1.

Servizi turistici

Tranvia Sassi-Superga

Torna in servizio dal 23 dicembre al 7 gennaio , anche nelle giornate di mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00: corse ogni ora dalla stazione Sassi e ultima corsa da Superga alle 18.30.

< Per tutte le altre informazioni sulla Tranvia a dentiera Sassi-Superga, visita la pagina dedicata.

Torna , anche nelle giornate di mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 18.00: corse ogni ora dalla stazione Sassi e ultima corsa da Superga alle 18.30. < Per tutte le altre informazioni sulla Tranvia a dentiera Sassi-Superga, visita la pagina dedicata. Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana

Domenica 24 dicembre (vigilia di Natale) l’Ascensore sarà aperto con orario 9.00 – 18.00 e lunedì 25 dicembre (Natale) dalle 14.00 alle 21.00.

Apertura straordinaria martedì 26 dicembre (Santo Stefano) dalle 9.00 alle 21.00 e martedì 2 gennaio dalle 9.00 alle 19.00.

Domenica 31 dicembre (vigilia di Capodanno) aperto dalle 9.00 alle 18.00 e lunedì 1° gennaio (Capodanno) dalle 14.00 alle 19.00.

Infine, come tutti i sabati fino al 6 aprile 2024, in occasione dello svolgimento presso il Museo del Cinema della mostra dedicata a Tim Burton, anche il 6 gennaio (Epifania) l’Ascensore sarà aperto dalle 9.00 alle 22.00.

Ricordiamo che, come sempre, la cassa chiude 1 ora prima della chiusura.

< Per tutte le altre informazioni sull’Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana, visita la pagina dedicata.

Centri di Servizi al Cliente

I Centri di Servizi al Cliente ricevono solo su appuntamento. Per prenotare clicca qui oppure scarica sul tuo smartphone l’app ufirst.

Per conoscere nel dettaglio gli orari degli uffici durante il perido delle festività consulta l’apposita tabella.

