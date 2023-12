Capodanno: metropolitana di Torino aperta fino alle tre di notte

Tra il 25 dicembre e il 1° gennaio orari speciali per la metropolitana di Torino: in particolare a San Silvestro, per il concerto in piazza Castello, la metropolitana sarà in servizio dalle 7 alle 3 di notte, con l’ultima corsa prevista alle 2.30. Il 1° gennaio dalle 7 a mezzanotte e mezza, con l’ultima partenza alle 24. Il 2, 3 e 4 gennaio, dalle 5.30 alle 22, ultima corsa alle 21.30. Il 5 gennaio il servizio sarà attivo dalle 5.30 all’1.30 e il 6 gennaio, ultimo giorno di festività, la linea 1 resterà aperta dalle 7 all’1.30 di notte.

