Non tutto è perduto! Fiorentina-Torino 1-0

Ranieri F

17esima giornata di serie A

Penultima del girone d’andata

Non tutto è perduto anche se prosegue l’altalena dei risultati ora positivi,ora negativi,dei granata di Juric.Ieri è stato fatale un

gol di testa del viola Ranieri, su assist di Kayode,a decidere la gara del Franchi ed a lanciare la Fiorentina in zona Champions, in attesa delle altre gare della 18esima. Dopo un primo tempo avaro di emozioni ma con un Torino più propositivo a rompere l’equilibrio è stato il gol di testa di Ranieri, su assist di Kayode, a decidere la gara del Franchi che ancia la Fiorentina in zona Champions, in attesa delle altre gare della 18esima. Dopo un primo tempo di sterile dominio granata e viola nascosti nella propria metà campo,nella seconda frazione di gioco la Fiorentina riesce a prendere in mano le redini del gioco e, seppur creando solo l’episodio del gol, riesce a vincere una gara destinata a finire a reti bianche. Nulla da fare per gli uomini di Juric che perdono la seconda delle ultime tre trasferte e rischiano ora di veder scappar via il treno che porta in Europa.

Enzo Grassano

IL TORINESE