Investito mentre attraversa la strada finisce in ospedale

A Nichelino in via San Matteo angolo via I Maggio un settantenne è stato investito da una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e l’equipe del 118. Il conducente della vettura si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. L’uomo investito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale CTO di Torino.

