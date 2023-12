Un 35enne nigeriano ha aggredito nei giorni scorsi il capotreno che lo ha ripreso per il comportamento molesto nei confronti dei viaggiatori, a bordo di un convoglio regionale in partenza dalla stazione di Novara e diretto a Milano. L’’uomo, che non aveva tra l’altro pagato il biglietto, è stato denunciato dalla polizia ferroviaria.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE