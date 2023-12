Operaio caduto in cantiere: era omicidio

Si pensava fosse un incidente sul lavoro, ma si trattò invece di omicidio. I carabinieri hanno scoperto che la morte di un operaio edile il 15 dicembre scorso a Torino è avvenuta al culmine di una lite. I militari della compagnia Oltredora hanno fermato un trentenne collega di lavoro della vittima.Questa era caduta in un cantiere in corso Ferrara ed era morto in ospedale. Le testimonianze raccolte hanno sollevato incongruenze tali da sospettare del collega.

IL TORINESE