Edison fa acquisti in Piemonte. Rilevate dieci mini – centrali

Edison e Idronord hanno siglato un accordo per l’acquisto di un portafoglio di dieci centrali mini idroelettriche ad acqua fluente in Piemonte. L’operazione consente al gruppo di rilevare il 100% di tre società di scopo – Nuove Iniziative Energetiche, Cuorgnè e IdroRessia – facenti capo a Idronord, aumentando la propria presenza in una regione ad elevato potenziale nel settore idroelettrico. Gli impianti sono in Val di Susa e Valle dell’Orco e hanno una potenza totale di circa 11 Mw e una producibilità attesa complessiva di 44 Gwh annui.

IL TORINESE