Giachino: Tav, finalmente parte il cantiere dal lato italiano

Giachino: Finalmente dopo 5 anni dalla nostra Grande Manifestazione SITAV del 10.11.2018 parte il cantiere dal lato italiano.

Ora si lavora da una parte all’altra. Abbiamo vinto Noi Sitav che rischiammo a organizzare la prima manifestazione in piazza mentre i partiti eran fermi. Lo han riconosciuto Salvini Cirio e Lorusso dandoci un riconoscimento che qualcuno stava dimenticando. Ero solo stamane tra quelli del palco della SITAV perché in questi cinque anni alcune delle madamin han lasciato la lotta. Io prometto, resisterò sino alla fine. Ora si lavora da una parte all’altra. Abbiamo vinto Noi Sitav che rischiammo a organizzare la prima manifestazione in piazza mentre i partiti eran fermi. Lo han riconosciuto Salvini Cirio e Lorusso dandoci un riconoscimento che qualcuno stava dimenticando. Ero solo stamane tra quelli del palco della SITAV perché in questi cinque anni alcune delle madamin han lasciato la lotta. Io prometto, resisterò sino alla fine.

Ovviamente non è finita perché non si è ancora capito che la TAv incrociando ben 3 corridoi Sud Nord (a Alessandria, Milano, Verona e Padova ) creerà nella Pianura Padana la più grande area di logistica del SUD Europa che si contrapporrà alla grande area logistica del Nord Europa. Una zona logistica così grande attrarrà investimenti produttivi e logistici importanti generando lavoro. Ovviamente per gestire questo futuro Logistico occorre avere nelle regioni persone competenti e esperte.

Importante la affermazione dell’Ing. Luciani rivolta ai valligiani che non debbono opporsi a un’opera così importante. La prima grande soddisfazione dopo 5 anni. Ora aspetto le assunzioni di personale e l’inizio dei lavori che seguirò come in tanti anni di lotta a favore dell’opera più importante per il futuro , anche per strada qualcuno si è perso, io son qui perché la TAV è la battaglia della vita.

Con la TAV Torino uscirà dal declino e diventerà una delle tappe europee della nuova rete di trasporti e di traffici commerciali .

Mino GIACHINO

SITAV SILAVORO

IL TORINESE