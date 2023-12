Al via i lavori per il tunnel di base della Torino-Lione

Giornata storica per la Torino Lione con l’avvio ufficiale, questa mattina a Chiomonte, dei lavori per il tunnel di base che segna il passaggio dalla fase della progettazione a quella della realizzazione del collegamento ad alta velocità. All’avvio del cantiere, insieme al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, era presente anche il Sindaco Stefano Lo Russo.

“Crediamo moltissimo in infrastrutture come l’alta velocità – ha dichiarato il primo cittadino – fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, e per guardare al futuro e alla grandi sfide che ci troviamo davanti, dal punto di vista economico, sociale e della transizione ecologica”.

