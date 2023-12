Assistenza suicidio assistito, PDF: “Cirio non prenda esempio da Fedriga”

Cristina Zaccanti (PdF Piemonte):«Il 7 novembre u.s. con 34 sì, 2 no e 3 astenuti il Consiglio regionale del Piemonte ha valutato ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa popolare su procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Non si inizi anche in Piemonte la mattanza dei più deboli»

«A Trieste, il 12 dicembre è avvenuto il primo suicidio assistito di una disabile. Anche nella nostra regione è in atto il tentativo di legittimare una misura che mira ad eliminare gli inguaribili che sono però curabili, convincendoli a togliersi di mezzo, per non essere un peso per sé e per i propri cari – dichiara Cristina Zaccanti, Coordinatore regionale del Popolo della Famiglia – Il 7 Novembre scorso infatti è stata resa ammissibile la proposta di legge regionale per l’assistenza sanitaria al “suicidio medicalmente assistito”. Esortiamo il governatore Cirio a prendere le distanze dalla linea tenuta da Zaia e da Fedriga, che nelle proprie regioni hanno permesso l’avvio della mattanza dei disabili che va sotto il consolante nome di suicidio assistito».

Mario Adinolfi, Presidente nazionale del Popolo della Famiglia, così commenta: «Osceno il comunicato trionfale con cui oggi la nota associazione (che non cito per non collaborare all’oltraggio) ha fatto marketing politico sul suicidio della disabile di Trieste. Celebrano un altro malato inguaribile che s’è tolto di mezzo e non dovranno essere spesi soldi per curarlo. Festa doppia oggi perché la nota associazione è riuscita a far ammazzare la disabile in Italia senza trasferta in Svizzera».

La decisione è stata messa in atto dai sanitari triestini forzando uno dei “quattro paletti”, stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale (242/2019) per legittimare il suicidio assistito, vale a dire la necessità che il disabile dipenda da una macchina per sopravvivere. La CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) utilizzata dalla signora in questione è infatti un piccolo supporto ventilatorio contro le apnee notturne consigliato a milioni di persone. Non si tratta di un sostegno vitale.

Il PdF ribadisce con forza la propria opposizione alla cultura della morte attuata per giunta attraverso forzature giuridiche. I disabili, gli ammalati, gli anziani sono oggetto delle nostre cure, non pesi, per la collettività, da eliminare.

