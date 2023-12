È stato definito il programma di “Natale con noi”, l’appuntamento del Consiglio regionale in vista delle festività, al quale sono invitati tutti i cittadini.

Oltre all’annunciata partecipazione di Babbo Natale, pronto a dialogare con i bambini, ci sarà il “Biblio show” con Massimo Wuoz e Viviana Agnes. Le musiche saranno garantite dalla Marching band, composta da 5 elementi a fiato, mentre – sempre per i più piccoli – è da segnalare un allestimento di grandi giochi in legno con scenografie natalizie.

Non mancherà un set specifico dedicato proprio a Babbo natale, con tanto di scenografia e cassetta nella quale imbucare le lettere. I bambini che lo desidereranno, potranno poi accedere alla postazione “truccabimbi”, ma anche assistere agli incantesimi che farà l’immancabile mago presente alla festa.

Come preannunciato, poiché Palazzo Lascaris è in fase di ristrutturazione, quest’anno l’appuntamento è per venerdì 15 dicembre presso la Palazzina Tournon, in piazza Solferino 22, sede distaccata di uffici del Consiglio.

Tutti sono invitati, a partire dalle 16.30. Un’occasione per passare qualche ora con i propri figli e fotografarli con Babbo Natale, ma anche un pomeriggio di festa per tutti i cittadini. L’ingresso è libero e gratuito, vi aspettiamo, anche con un assaggio di panettone e cioccolata calda.

Natale con noi”, 15 dicembre 2023 dalle 16.30 alle 19.30, piazza Solferino 22 – Torino

IL TORINESE