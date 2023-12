Bene le italiane impegnate in Europa Champions League

Calcio flash Europa!

L’Inter passa ma come seconda nel girone. Il Napoli di Mazzarri chiude bene il discorso qualificazione agli ottavi di Champions. Nerazzurri e Partenopei ottengono il pass per gli ottavi della Champions League cone seconde classificate nei propri gironi: per la squadra di Mazzarri prezioso successo contro il Braga, mentre i nerazzurri si accontentano del pareggio contro la Real Sociedad e non sfruttano abilmente la possibilità di vincere il proprio raggruppamento.

Il 13 dicembre,alle ore 21,doppio impegno nella massima Coppa Europea per Milan e Lazio

Newcastle-Milan

Atletico Madrid -Lazio

Enzo Grassano

