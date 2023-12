Città Metropolitana alla Giornata della Protezione Civile

La Città metropolitana di Torino non ha fatto mancare la sua presenza alla Basilica Di Superga per la celebrazione della Messa natalizia della protezione civile

Un’occasione per ringraziare il Coordinamento protezione civile e tutti i volontari e le volontarie per un altro anno di impegno e dedizione, come ha sottolineato il consigliere metropolitano Pasquale Mazza

Dopo la cerimonia, un bel momento conviviale offerto dal Coordinamento Territoriale Protezione Civile di Torino al castello di Montaldo.

(Foto Facebook)

IL TORINESE