Rifugi alpini, tre giorni a Briancon

Nelle giornate del 7-8-9 dicembre 2023 a Briancon i rappresentanti del territorio di Montagna delle Alpi italo-francesi si sono confrontati sul ruolo e sulle missioni dei Rifugi investiti da cambiamenti epocali

Testimonianze, esperienze, sollecitazioni per un confronto costruttivo sulle tante problematiche per individuare un futuro possibile per i tanti (e diversi) Rifugi alpini

Il progetto #BiodivTourAlps France Italie ALCOTRA – Italia Francia ALCOTRA, iniziato a ottobre, muoverà le sue prossime azioni partendo proprio da questo primo dibattito nella consapevolezza che “Non è possibile risolvere un problema con lo stesso livello di pensiero che sta creando il problema” (cit Albert Einstein)

Il Parc national des Ecrins ha organizzato l’evento.

(Parchi delle Alpi Cozie Facebook)

Parco Nazionale Gran Paradiso

Aree Protette Alpi Marittime

Parco delle Alpi Liguri

Parc national du Mercantour

Parc national de la Vanoise

