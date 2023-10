Champions League: dal 2027 cambierà tutto

Calcio: notizie flash

Si è disputata la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Bilancio totale positivo delle quattro squadre italiane impegnate nella competizione.

Vittorie per Inter e Lazio, pareggio del Milan, sconfitta del Napoli

Ecco i risultati

Napoli -Real Madrid 2-3

Inter-Benfica 1-0

Borussia D.-Milan 0-0

Celtic-Lazio 1-2

A proposito di Champions League: dal 2027 cambierà, di nuovo, tutto!

Anno 2027/28

Scompariranno la Champions League, l’Europa League e la Conference League per fare spazio a tre diverse leghe composte da 18 squadre ciascuna.Un vero e proprio campionato con promozioni e retrocessioni.

Le leghe, al momento, sono denominate A,B,C

La prima classificata della lega A sarà Campione d’Europa,le ultime due squadre retrocederanno per fare spazio alle prime due della lega B che a sua volta vedrà retrocedere le ultime quattro per far spazio alle prime quattro della lega C.

Da verificare e decidere i vari criteri d’ammissione.

Enzo Grassano

