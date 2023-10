Tornano ‘ I lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute’

La prevenzione è essenziale per la tutela della salute individuale e collettiva, per migliorare la qualità della vita delle persone.

Quali le indicazioni da seguire e i comportamenti da adottare per garantirsi una vita più lunga e possibilmente lontana dalle malattie? Per rispondere al quesito, di sempre più di stringente attualità con una popolazione dalle cresciute aspettative di vita e spesso soggetta a patologie croniche, da un decennio l’Associazione ‘Più Vita in Salute” organizza un ciclo di incontri finalizzati a evidenziare l’utilità e l’importanza della prevenzione delle malattie, in particolare di quelle cronico-degenerative, che a tutt’oggi rappresentano la prima causa di morbilità, invalidità e mortalità.

Con l’obiettivo di informare sulle buone pratiche e diffondere corretti e salutari stili di vita e persuadere le persone ad adottarli, tornano dal 9 ottobre “I Lunedì pomeriggio della Prevenzione e della Salute”.

“La prevenzione – ricordano gli organizzatori – è un investimento sulla salute quindi è nostro dovere di difendere un ‘capitale’ così importante. E’ nostro interesse adottare comportamenti corretti e salutari in grado di garantire la buona funzionalità e l’efficienza dei nostri preziosi organi”.

Molti gli argomenti interessanti che saranno trattati : dalla “Prevenzione vaccinale : una strategia vincente non solo per il covid” a “Sconfiggere i reumatismi: prevenzione e attività fisica e nuove terapie” fino a “Osteoporosi: malattia sociale”. Il ciclo di appuntamenti, i cui incontri si svolgeranno nell’aula Darwin del Centro di Biotecnologie Molecolari dell’Università di Torino di via Nizza 52, si avvale del supporto di alcune istituzioni pubbliche e private,

La partecipazione del pubblico è libera fino ad esaurimento posti a sedere ed è gratuita. Per informazioni si possono chiamare i numeri telefonici 333 2100097 o 3477125123.

Luigi Strippoli

