Delusione granata! Lazio-Torino 2-0

Niente da fare!Quando il Toro sembra pronto a fare il salto di qualità verso l’alta classifica ecco che,puntuale,arriva la calamita che risucchia i granata nella terra di mezzo,il centroclassifica rappresentato dal decimo posto,l’attuale posizione occupata dalla squadra di Juric che è stato il risultato finale negli ultimi 2 anni,sempre con il tecnico croato alla guida con contratto triennale in scadenza e chissà se verrà rinnovato alla fine di questa stagione.

Dopo un buon primo tempo il Toro ha ceduto contro la Lazio nel secondo tempo subendo 2 gol evitabili ma con l’aggravante di non aver avuto una reazione furente per poter provare a pareggiare,viste le difficoltà laziali palesate all’inizio di questa stagione e di contro con i granata arrivati in buona forma alla vigilia di questa sfida.

Ora testa al Verona nella sfida di lunedì prossimo 2 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino,dove non dovranno sfuggire i tre punti per continuare a sognare la “benedetta” qualificazione in Europa.

Enzo Grassano

