Merlo: il Centro non disperda consensi con avventure politiche inconsistenti

Regionali Piemonte

“Il Centro e la ‘politica di Centro’ sono adesso sempre più indispensabili non solo a livello

nazionale ma anche, e soprattutto, a livello locale. Nello specifico a livello regionale. Ma in un

turno elettorale a senso unico, come avviene per il rinnovo della Regione Piemonte, è necessario

non disperdere i consensi e concentrarli in una coalizione che non rinnega il Centro quasi per

ragioni statutarie. Al riguardo, è semplicemente impossibile che nella sinistra della Schlein – cioè

in un partito chiaramente e coerentemente radicale, massimalista ed estremista – e in una

eventuale coalizione con il populismo anti politico e demagogico dei 5 stelle, sia possibile dar

voce alle ragioni politiche di un centro riformista, democratico e di governo.

Per questi semplici motivi, chi crede nelle ragioni politiche, culturali e programmatiche del Centro,

a partire dalla tradizione e dalla cultura dei Popolari che non si rassegnano all’alleanza con i

massimalisti e i populisti, ha il dovere di contribuire al successo di una lista civica e riformista che

sia in grado di recuperare ed esaltare la storia culturale centrista e riformista del nostro paese.

Senza disperdere consensi da un lato e senza avventurarsi in operazioni politiche velleitarie ed

inconsistenti dall’altro”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale “Tempi Nuovi-Popolari uniti”

IL TORINESE