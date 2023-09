Music Tales, la rubrica musicale

“E non mi importa se non mi ami più

E non mi importa se non mi vuoi bene

Dovrò soltanto reimparare a camminare”

Vi ho già parlato non troppo tempo fa di Edoardo D’Erme, in arte Calcutta.

Classe 1989, cantautore, può piacere o meno ma io adoro i suoi videoclip inveterati e alquanto bizzarri.

Trovo ci sia del gran genio dietro questa penna che probabilmente non incontrerà il gusto di tutti voi.

Calcutta improvvisò alla tastiera il ritornello, registrandolo per caso in un video, poi se ne dimenticò. Anni dopo ritrovò il video e completò la canzone. Decise di chiamare Pesaro la donna protagonista del testo (tenendo in conto il precedente di Roma nun fa’ la stupida stasera), come la città nella quale aveva vissuto per un periodo durante i suoi viaggi solitari.

Riguardo a questo il cantautore ha affermato:

«Diciamo che non era un periodo felice. Davvero mi ero dimenticato, era un’improvvisazione fatta con la tastiera su cui avevo scritto il ritornello, la strofa l’ho scritta più avanti. L’idea di fondo era che Pesaro, nonostante, la nebbia o il tempo grigio, è una che non si fa fregare. Non che le ragazze non siano intelligenti, ovvio, una volta è pure venuta a lamentarsi dopo un concerto.»

Il testo parla di una persona che deve ricominciare ad andare con le sue gambe dopo la fine di una relazione.

Trovo i “modi” descrittivi di Calcutta dei “modi” geniali e oltremodo particolari.

Sarebbe un Mondo migliore se “Ti amo” e “Addio” si potessero dire una sola volta nella vita. E mai alla stessa persona.

Vi invito all’ascolto ed attendo le vostre impressioni sul brano:” ma cosa mi manchi a fare”

Buon ascolto

CHIARA DE CARLO

(49) Calcutta – Cosa mi manchi a fare – YouTube

