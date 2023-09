Uomo di 52 anni trovato senza vita in casa a Torino. Era morto da giorni

Un uomo di 52 anni è stato trovato privo di vita in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di Torino in corso Salvemini. Un vicino di casa, sentendo un odore giungere dall’alloggio adiacente ha chiamato i vigili del fuoco . Questi sono entrati con l’autoscala passando da una finestra e hanno trovato il cadavere.

IL TORINESE