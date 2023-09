Era in bici con il figlio di 6 anni: 49enne muore investito da un’auto. Grave il bimbo

Il figlio, un bambino di 6 anni, ora è ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il padre di 49 anni invece non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo nell’impatto con l’auto che li ha investiti. L’ incidente è avvenuto nell’Astigiano. Il bambino è in condizioni gravi, ed è stato trasportato in codice rosso sull’elisoccorso. E’ in prognosi riservata.

