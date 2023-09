Quinta giornata serie A Juventus-Sassuolo

Ore 18

Sabato 23 settembre

Torino-Roma

Ore 20.45

Domenica 24 settembre

Il Sassuolo arriva da due vittorie nelle ultime quattro partite giocate contro la Juventus con Dionisi che schiererà il tridente Berardi-Pinamonti-Laurentiè per portare a casa i tre punti. Allegri dopo l’ottima prestazione e vittoria contro la Lazio ripresentarà la stessa formazione. Unico indisponibile Alex Sandro ed il solito Pogba,questa volta fermato a tempo ancora non determinato dalla questione doping.Unico ballottaggio a centrocampo tra Fagioli e Miretti.

Formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1) Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurentiè; Pinamonti. All. Dionisi

JUVENTUS (3-5-2) la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Granata e giallorossi si affronteranno in una gara che promette spettacolo e scintille di furore agonistico.

Il Toro ha 3 punti in più della Roma.I granata di Juric arrivano da una convincente vittoria in trasferta,contro la Salernitana e puntano decisamente ad un posto in Europa.I giallorossi di Mourinho sono reduci da due belle vittorie in campionato ed Europa League facendo intravedere segni di risveglio per poter puntare concretamente ad entrare nei primi quattro posti.

Formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova,Ilic, Ricci, Lazaro;Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Enzo Grassano

