Un uomo di 30 anni di origini romene è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Cuneo, sulla strada provinciale nel tratto tra Centallo e Castelletto Stura. Il veicolo è andato fuori strada ed è precipitato per circa venti metri in una scarpata. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre tre persone, non in modo grave.

