Presunte torture nel carcere di Torino: assolto l’ex comandante della polizia penitenziaria

Una prima tranche del procedimento con rito abbreviato, in relazione alle presunte torture nel carcere di Torino nei confronti di quindici detenuti tra il 2018 e il 2019 si è conclusa oggi.

L’ex direttore del carcere torinese Lorusso e Cutugno, Domenico Minervini, e l’ex comandante della polizia penitenziaria, Giovanni Battista Alberotanza erano coinvolti nell’inchiesta della Procura della Repubblica. Per l’accusa i due avrebbero occultato gli episodi. Erano accusati di favoreggiamento e il direttore anche di omessa denuncia.L’ex capo della polizia penitenziaria del carcere di Torino, Alberotanza è stato assolto – perché il fatto non costituisce reato dalle accuse di favoreggiamento in merito alle torture sui detenuti. Minervini è stato condannato a una multa di 300 euro per omissione in atti d’ufficio ma assolto dall’accusa di favoreggiamento. Un solo agente imputato di tortura ha visto il reato riqualificato in abuso d’autorità ed è stato condannato a 9 mesi.

IL TORINESE