Vola la Juve! Juventus-Lazio 3-1

Quarta giornata di serie A

Chiesa J

Vlahovic J(2)

Luis Alberto L

Volano i bianconeri di Allegri,in caduta libera i biancocelesti di Sarri.

La spensieratezza unita ad una brillantezza tecnico/fisica portano la Juve a sedersi, prepotentemente,al tavolo dello scudetto assieme all’Inter,al Milan ed al Napoli.Per la Lazio terza sconfitta in quattro partite ,intervallata da una sola vittoria:per i biancocelesti è crisi.I gol della Juve sono stati segnati

Vlahovic (doppietta) e Chiesa. Allegri con il suo tandem d’attacco batte Sarri e, aspettando il derby di Milano, trova anche la vetta della classifica.

Per la Lazio è un altro brusco stop, la rete di Luis Alberto ha fatto sognare la rimonta solo per pochi minuti.È la stessa formazione bianconera di Empoli, cambia solo il portiere: Szczesny ha recuperato e si riprende il posto, Allegri conferma gli altri dieci undicesimi. Gatti vince il ballottaggio con Alex Sandro e si piazza al centro della difesa con Bremer e Danilo, McKennie e Kostic sono gli esterni nella mediana completata da Miretti, Locatelli e Rabiot, davanti il tandem,nuovi gemelli del gol,Chiesa-Vlahovic intoccabili. Non c’è ovviamente Pogba, fermato dal Tribunale Nazionale Antidoping per la positività al testosterone,riscontrata qualche giorno fa.

Enzo Grassano

IL TORINESE