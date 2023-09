Cirio e Lo Russo a Caselle dopo la tragedia aerea

A seguito dell’incidente avvenuto a Caselle il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha lasciato gli appuntamenti in corso per recarsi immediatamente sul posto, dove si trova tutt’ora insieme al Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Si legge nella nota istituzionale: “Con profondo dolore la Regione Piemonte e il Comune di Torino si stringono alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane tragedia”.

