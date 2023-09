Dare forma al futuro di Machine Learning e Knowledge Discovery

ECML PKDD 2023: convegno mondiale organizzato da Politecnico di Torino e CENTAI

In programma dal 18 al 22 settembre gli speech degli esperti di fama mondiale Max Welling, Michael Bronstein e Kate Crawford; oltre 250 presentazioni, 40 workshop e 14 tutorial

Ambiti scientifici quali il Machine Learning e la Knowledge Discovery hanno fatto registrare in questi anni uno sviluppo esponenziale e promettono nuove e rivoluzionarie applicazioni, anche grazie all’appuntamento internazionale annuale ECML PKDD – European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery, giunto quest’anno alla sua trentesima edizione.

L’edizione 2023 si svolgerà dal 18 al 22 settembre ed è organizzata dal Politecnico di Torino in collaborazione con Centai – Chairs la professoressa Elena Baralis, direttrice del DAUIN Dipartimento di Automatica e Informatica e il Dottor Francesco Bonchi, co-founder e Research Director di CENTAI e propone negli spazi dell’Ateneo e delle Officine Grqndi Riparazioni un programma particolarmente articolato e di elevatissima qualità, che fornirà preziose occasioni di confronto e dialogo agli oltre 1200 partecipanti.

Gli incontri scientifici, concentrati tra martedì e giovedì, vedranno la partecipazione di tre relatori di fama mondiale: Max Welling con uno speech su “Neural Wave Representations”, Michael Bronstein parlerà di “Physics-Inspired Graph Neural Networks” e Kate Crawford con “Mapping Generative AI”.

Ci saranno poi oltre 250 presentazioni, che offriranno una panoramica sulle principali tematiche, dai contributi teorici, che spaziano da deep learning e federated learning a NLP e sistemi di raccomandazione, alle applicazioni industriali del machine learning.

Durante la conferenza si svolgeranno 3 discovery challenges, che coinvolgeranno team internazionali di ricercatori in sfide sul riconoscimento di attività umane, l’analisi dei dati della missione spaziale Ariel e la mappatura di aree devastate da incendi. Il programma prevede infine l’esposizione di nuovi prototipi di ricerca, mentre i giovani dottorandi avranno l’opportunità di presentare i risultati ottenuti con le loro ricerche e di confrontarsi con i ricercatori senior in un forum dedicato.

Nelle giornate di lunedì e venerdì, invece, una vasta gamma di eventi satellite arricchirà la conferenza: in programma 40 workshop e 14 tutorial dedicati ad argomenti più specifici, che vanno dall’analisi delle serie temporali all’Explainable AI. Lunedì alle 14,30 presso il Grattacielo di Intesa Sanpaolo l’atteso Special Day dedicato alla lotta al crimine finanziario.

Confermano l’alta qualità e l’interesse del Convegno l’ampia gamma di sponsor del settore industriale, tra cui AFC Digital Hub, Volkswagen Group, ASML, ThermoFischer Scientific, Criteo, AstraZeneca, Google, Mercari, Knime, SoBigData Research Infrastructure, Two Sigma, Bosch, Susquehanna International Group e Springer.

“ECML PKDD – affermano Elena Baralis e Francesco Bonchi – è una conferenza storica della comunità scientifica Europea che si occupa di Machine Learning e Data Science. Quest’anno ha raccolto un interesse enorme, con oltre 1300 partecipanti, diventando uno degli eventi scientifici in ambito Intelligenza Artificiale più grandi tenuti sul territorio italiano. In un contesto di grande fermento culturale su queste tematiche, la conferenza rappresenta un importante momento d’incontro per la comunità scientifica internazionale, ma anche una grande opportunità per il tessuto industriale torinese e italiano in generale”.

