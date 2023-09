Ambrogio (Fdi): “Solidali con Croce Verde Villastellone”

“Esprimo totale solidarietà al personale sanitario aggredito della Croce Verde di Villastellone a Torino durante un intervento di soccorso”, così Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia. “Questi vili attacchi vanno condannati risolutamente, non dobbiamo mai dimenticare che il personale di primo soccorso è impegnato, 24 ore su 24, a tutelare la nostra salute con pazienza, dedizione e professionalità. Agli operatori giunga il mio augurio di una pronta guarigione e il nostro impegno per far sì che la loro missione possa svolgersi in un contesto più sicuro”, conclude Ambrogio.

Sen. Paola Ambrogio

IL TORINESE