SU & GIÙ: Il lungo – lungo Po / I portici storici

SU 👍 Il lungo – lungo Po

Lo chiamiamo lungo – lungo Po perché davvero si tratta di chilometri di percorsi pedonali e ciclistici che costeggiano tutto il tratto cittadino del grande fiume, praticamente da Moncalieri fino a San Mauro. E dobbiamo essere sinceri, tranne qualche fazzoletto di verde che meriterebbe uno sfalcio e alcune panchine malandate, tutto il lungo percorso, in entrambi i lati del fiume è ben tenuto e curato. Di tanto in tanto si incontra anche la polizia a cavallo che da’ un tocco di eleganza (e di sicurezza). Non c’è forse posto migliore a Torino per fare una passeggiata rilassante tra il verde, ammirando le canoe e i germani reali che nuotano.

GIU’ 👎 I portici storici

Il nostro giornale di tanto in tanto cerca di rinfrescare la memoria al Comune. I portici storici, orgoglio di Torino, versano in uno stato pietoso. Non, tutti, d’accordo. Ma vi sono tratti porticati -come all’angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Sacchi, davvero indecenti: scritte sui muri e sulle vetrine abbandonate, pavimentazione sporca, muri scrostati. Rinnoviamo al sindaco l’invito a intervenire urgentemente.



IL TORINESE