Alessandro Stecco (Lega): “cure domiciliari fuori regione per i disabili gravissimi”

La Regione Piemonte ha raggiunto un importante traguardo nella tutela della salute e del benessere delle persone non autosufficienti, grazie all’approvazione odierna della proposta presentata dal presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco.

“La legge – spiega il medico e professore universitario Alessandro Stecco – è finalizzata a garantire la continuità delle cure sanitarie domiciliari per coloro come i disabili gravissimi che ne hanno diritto e che si spostino temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza.

Abbiamo lavorato per favorire la collaborazione e il raccordo tra enti e i servizi, al fine di assicurare una gestione adeguata dell’assistenza a domicilio, oltre che a semplificare i procedimenti di richiesta di cure sanitarie domiciliari fuori regione, per esempio attraverso l’implementazione di sportelli telematici gestiti dalle Aziende sanitarie locali di residenza”.

“I destinatari della legge – prosegue il neuro radiologo vercellese Stecco – sono i soggetti residenti in Piemonte, non autosufficienti, in condizioni di fragilità o con patologie in atto, che già usufruiscono di cure sanitarie a domicilio. Costoro, in caso di temporaneo spostamento in un’altra regione, hanno bisogno che le stesse prestazioni sanitarie ricevute nella regione di residenza vengano garantite dall’azienda sanitaria territoriale competente della regione ospitante. Siamo fiduciosi che tale normativa rappresenti un significativo passo avanti nel garantire un’adeguata assistenza sanitaria domiciliare, anche durante i temporanei spostamenti delle persone non autosufficienti, contribuendo così a migliorare la qualità della vita e la salute di tutti i cittadini piemontesi”.

IL TORINESE