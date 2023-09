Alpignano, presidio al giardino Impastato

L’Associazione Calabresi per la Legalità1, referente per il Piemonte di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, esprime ferma condanna per gesto di sfregio avvenuto nella notte tra il 08 e il 09 settembre 2023 della targa di intitolazione del “Giardino Peppino Impastato” c/o la Scuola primaria “A. Gramsci” di Alpignano (To).

Un’area intitolata a Peppino Impastato il 21 maggio 2022 dal Comune di Alpignano su proposta della nostra Associazione per ricordare una figura esemplare di lotta alla mafia.

Peppino Impastato ha pagato con la vita: lui diceva che “la mafia uccide, il silenzio pure”. Lui non ha taciuto. Con la sua vita, le sue scelte, i suoi interventi dai microfoni di Radio Aut ha sempre condannato la mafia e deriso i mafiosi. Si è impegnato in politica, avrebbe voluto dare un contributo al suo paese ma gli è stato impedito.

In realtà il 9 maggio 1978 hanno ucciso Peppino ma non le sue idee.

La sua morte non è stata vana e il suo ricordo va custodito e tramandato.

Queste le parole del nostro Presidente Pasquale Lo Tufo:

“Vandalizzata ad Alpignano a pochi giorni dall’accaduto di Torino la targa dedicata a Peppino Impastato che si trova nel giardino della scuola Gramsci.

Il giardino è stato intitolato a Peppino il 21 maggio 2022 dal Comune di Alpignano su proposta dell’ Associazione Calabresi per la Legalità.

Sconforto, indignazione e rammarico sono i sentimenti che provo in questo momento.

Sono vicino a Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Giovanni a Luisa Impastato e tutta la loro famiglia.

Perché colpire ancora una volta la figura di Peppino Impastato?

Questi barbari gesti vanno condannati e combattuti con la cultura della Legalità.

Con il coraggio e le idee di Peppino si continua.”

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale del Comune di Alpignano e il Sindaco Steven Giuseppe Palmieri per aver prontamente ripristinato la targa di intitolazione dei Giardini Impastato.”



Ieri 10 settembre 2023 alle ore 10:30 è stato organizzato, anche in comune accordo con il Sindaco di Alpignano Steven Giuseppe Palmieri , un presidio presso il Giardino Peppino Impastato oggetto dell’atto vandalico davanti alla Scuola Primaria “A. Gramsci” in via Cavour 45″

IL TORINESE