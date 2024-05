Trovato donatore di midollo per liceale 17enne

Alcuni mesi fa il liceo Peano-Pellico di Cuneo lanciò un appello per trovare un donatore di midollo per uno studente di 17 anni. La statistica dice che si trova un donatore su 100 mila e la compatibilità familiare è del 25%. Molti studenti, più di 1000 in provincia di Cuneo e 600 a Torino, si sono proposti. E ora un donatore è stato trovato. ADMO, Associazione donatori midollo osseo di Cuneo ha esperto la propria soddisfazione.

IL TORINESE