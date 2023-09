Spazio211 sposta il concerto per non annullarlo

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023 BUCK MEEK (BIG THIEF)

+ GERMAINE DUNES

@ Magazzino sul Po Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione 18, Torino Noto ai più per aver fondato i BIG THIEF a seguito dell’incontro con Max Oleartchik e James Krivchenia, il mitico songwriter BUCK MEEK arriva a Torino per un live imperdibile durante il quale presenterà il suo nuovo lavoro discografico “Two Savior” Una giovinezza trascorsa a Wimberley, in Texas, suonando blues, manouche jazz e swing western nei locali di tutto lo stato. Trasferitosi a Brooklyn pubblica due EP, “Live from a Volcano” nel 2013 e due anni dopo nel 2015 è il momento di “Heart Was Beat”. Contemporaneamente al suo trasferimento avviene l’incontro con la cantautrice Adrianne Lenker e dopo un anno di collaborazione, insieme registrano due EP “A Sides” e “B Sides”. Nel 2014 poi, l’incontro con Max Oleartchik e James Krivchenia da vita al quartetto che conosciamo con il nome di Big Thief. Nel 2018 pubblica l’omonimo album “Buck Meek”, un caleidoscopio di relazioni umane dove racconta della vulnerabilità delle persone, della potenza stessa della fragilità e di quelle parole non dette che confermano l’essenza, l’amore. Nella sua nuova casa, sulle montagne a nord di Los Angeles, con la stessa band con cui ha registrato “Buck Meek” e con cui ha condiviso molti chilometri in tour, registra il suo ultimo lavoro “Two Savior”. “Two Saviors” arriva come una catartica e nuda confessione di chi ha il cuore spezzato ma resta comunque resiliente ed incantato. Apre le danze la giovane cantautrice Germaine Dunes, nata ad Amsterdam e trasferitasi a Los Angeles per dare il via alla sua promettente carriera artistica. DOORS H 21 BIGLIETTI IN PREVENDITA SU DICE: EU 20 + DDP il Magazzino sul Po è un circolo Arci In questa occasione sarà possibile associarsi al costo di 3,50 euro BIGLIETTI