Visita del Ministro del Lavoro Calderone a Brandizzo

Visita questo pomeriggio del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone a Brandizzo, teatro della tragedia ferroviaria nella quale hanno perso la vita cinque operai della ditta Sigifer di Borgovercelli, impegnati nelle operazione di manutenzione della rete ferroviaria. Il Ministro è stato accompagnato nella visita dall’Assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, alla presenza del Sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni. Per l’Assessore regionale al lavoro Elena Chiorino “La cultura della sicurezza sul lavoro deve entrare nel dna di ciascuno ed è per questo che sono necessari prevenzione e protocolli operativi chiari e puntuali.

Morire di lavoro non è accettabile. Non vogliamo che si aggiungano nuove pagine al libro nero delle morti bianche: sono troppe le croci che hanno segnato la nostra Nazione e il Piemonte. Il nostro impegno istituzionale sarà massimo non solo per fare in modo che la vigilanza sia continua negli ambienti di lavoro ma daremo tutto il supporto necessario alle famiglie delle vittime colpite da questa immane tragedia, alle quali ci stringiamo nel cordoglio”.