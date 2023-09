Setttembre a Torino con Gianduja e le marionette Grilli

Domenica 3 settembre, ore 17.00

GIANDUJA FRADIAVOLI

Alfa Teatro Compagnia Marionette Grilli

Di e con Marco Grilli Belzepin stufo di prendere sempre bastonate da Gianduja durante gli spettacoli, chiama in suo aiuto il grande diavolo Belzebù, padre di tutti i diavoli dell’inferno. I due tramano, pensano, escogitano ed esclamano: “tremenda vendetta, Gianduja questa volta perirà!”. Ma c’è un problema, la porta per accedere al piano superiore è chiusa e questo per i due diavoli è un ” diavoloso” problema che dovranno risolvere prima di affrontare Gianduja. Come andrà a finire? Il bene vince, il male perde e tutti risero felici e contenti!

Per tutti