È finito il calciomercato

Calciomercato terminato!

Sono stati 2 mesi incredibili ed emozionanti di calciomercato.Toro e Juve hanno operato molto bene per poter raggiungere i propri obiettivi stabiliti ad inizio stagione: qualificazione in conference League i granata,lotta per lo scudetto i bianconeri.

Il neo ds bianconero Giuntoli ha badato, soprattutto,a sfoltire l’organico ed a tagliare i costi di gestione mandando in prestito al Frosinone i giovani Barrenechea, Kaio Jorge e Soulé.Ceduti anche Di Maria e Paredes, rispettivamente a Benfica e Roma. Dopo diversi anni addio anche a 2 protagonisti degli scudetti vinti dalla Juve:Cuadrado e Bonucci: il primo è stato prelevato dall’Inter in Italia, il secondo è volato in Germania accettando l’offerta dell’Union Berlino.

Protagonista di questo mercato il Toro di Juric,Questa volta il pres.Cairo non ha badato a spese ascoltando tutti i consigli per gli acquisti di mister Juric.È arrivato il superbomber Zapata, dall’Atalanta,per guarire il mal di gola che affligge i granata.Sempre dai bergamaschi prelevato anche il terzino Soppy,vera promessa del calcio italiano.In precedenza sono stati acquistati Bellanova, Tameze,Vlasic,Lazaro ed il gigante Georgiano Sazonov.

Tutti giocatori voluti dal tecnico granata Juric.Ora il Toro ha un organico completo e valido in tutti i reparti,25 giocatori con almeno 20 titolari ed un solo obiettivo:ritornare a disputare una coppa Europea.

