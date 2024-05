“SNODI”… La cultura incontra il territorio

Concerti, musical , passeggiate gastronomiche – e tant’altro – fra le colline di Langhe, Monferrato e Roero

Dal 26 maggio al 2 giugno

Neviglie (Cuneo)

Otto giorni per quattro ricchi appuntamenti, di quelli che si ricorderanno per tutto l’anno, dove cultura e territorio diventano un tutt’uno, prim’attori di un magico palcoscenico pronto ad accogliere le più svariate forme d’arte. Anche quest’anno, il tutto capita secondo il programma messo in piedi dal Progetto quadriennale (fine 2022 – giugno 2026) “SNODI”, promosso – al fine di valorizzare la cultura nei territori di Langhe, Monferrato e Roero – dai Comuni di Guarene e Neviglie(nella provincia di Cuneo) e Pieia ( in provincia di Asti). Attraverso il finanziamento del “Progetto Europeo Next Generation Eu”, sono quattro gli appuntamenti messi in agenda per l’edizione 2024: “Colline in musica” (da domenica 26 maggio a domenica 2 giugno, ad Alba, Piobesi d’Alba, Pieia, Neviglie, Guarene), “Big Bang Art Musical” (sabato 1° giugno a Guarene), “Monferrato On Stage”(sabato 1° giugno a Cocconato) e “Marcé Tasté” (domenica 2 giugno a Neviglie).

Il via, con “Colline in musica”, domenica 26 maggio (ore 18,30), al “Teatro Sociale” di Alba (tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione sul sito roeroculturalevents.it ) con il “Delian Quartet” e il “Virtuoso Ensemble” insieme al violino di Li Kaixiang e la direzione di Zhu Qiyuan. Si prosegue mercoledì 29 maggio,sempre alle 18,30, nel “Salone Polifunzionale” di Piobesi d’Alba con il “Trio Koinè” e un programma che va da Mendelssohn a Shostakovich. Il progetto si sposta poi, fra giovedì 30 e venerdì 31 maggio da Pieia(“Chiesa Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo”, con il “Dvorak Quartet” )a Neviglie (“Chiesa dei Battuti” con il “Quartetto Petra”) e, dopo una tappa a Torino nella sede di Villa della Regina, arriva al “Castello di Guarene”, domenica 2 giugnoalle 18,30, con l’imperdibile appuntamento con il clown Peter Shub accompagnato dal “Delian Quartet”. Shub è una star della clownerieinternazionale con una storia che negli ultimi trent’anni lo ha portato da Philadelfia alle strade di Parigi, inconfondibile con il suo trench, il cappello e la valigia consumata, protagonista di piccoli episodi impertinenti e straordinariamente esilaranti che in questa occasione speciale sapranno interagire con la musica di un “serissimo” quartetto d’archi.

Secondo appuntamento alla Vaccheria di Guarene, sabato 1° giugno, in piazza Don Morione (in caso di pioggia nella Palestra di via Mulino), con il debutto fortemente atteso di “Big Bang Art Musical”. Lo spettacolo è il risultato dell’attivazione di iniziative culturali territoriali, fortemente volute, inclusive e coinvolgenti a tutti i livelli, che vedrà l’interazione di cinque gruppi molto lontani e diversi tra loro: musicisti di professione, attori, ragazzi diversamente abili, atlete di ginnastica ritmica, cantanti e gente comune. Ogni gruppo ha lavorato in sedi separate per poi provare a mettersi in gioco insieme entrando in comunicazione gli uni con gli altri pur con tecniche e linguaggi che si devono prima conoscere e poi provare ad ascoltarsi per arrivare a comunicare. La colonna sonora delmusical è scritta e interpretata dal cantautore Andrea Cerrato, molto amato dal pubblico di YouTube.

Sempre sabato 1° giugno, “SNODI” porta ancora una volta a Cocconato d’Asti con “Monferrato On Stage”, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del Monferrato alla musica. Imperdibile, in proposito, nel “Cortile del Collegio” (via Roma, con ingresso gratuito), sabato 1° giugno(ore 21,30) il concerto di Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra e protagonista di un sorprendente live dall’anima rock, ma al contempo intima e profonda, per un repertorio e una storia musicale indimenticabile.

Nel fitto calendario di appuntamenti ritorna infine a Neviglie, domenica 2 giugno(partenze ogni 30 minuti a partire dalle 11,30) la “camminata enogastronomica” “Marcé Tasté”. Il percorso, lungo circa 4,5 chilometri prevalentemente su strade bianche, sarà arricchito di punti ristoro a tema in cui gustare un vero e proprio pranzo itinerante con prodotti tipici del territorio. Obiettivo: degustare il territorio attraverso la cultura. Oltre a intermezzi musicali e teatrali, sarà proposto anche un laboratorio di tinture naturali rivolto ai bambini a cura dell’artista Simona Bocchino.

Iscrizione obbligatoria ai contatti: marcetasteneviglie@gmail.com – tel. 335/6157392

Per info programma dettagliato: www.progettosnodi.it

Nelle foto: Peter Shub, Andrea Cerrato, Nada (Ph. Simone Cecchetti), Veduta di Neviglie

